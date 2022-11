Le ministère de l'Intérieur réagit à la problématique de l'obtention de visas Schengen et aux "courtiers de visas"

Dans une question écrite adressée au ministère de l’intérieur, le parlementaire Hamid Al-Darraq a souligné que de nombreux Marocains ne pouvaient pas obtenir de rendez-vous pour une demande de visa sur les sites des bureaux intermédiaires de nombreux consulats européens, de sorte que ce qu’il décrits comme des « bureaux de courtiers » fonctionnent en les réservant une fois qu’ils sont disponibles, et « les revendant à un prix qui dépasse parfois les coûts du dossier de visa ».

Contacté par TelQuel, un de ces « courtiers » annonce que « les rendez-vous peuvent couter de 2000 a 5000 dirhams » affirmant même que « pour une certaine somme d’argent, il est possible d’assurer l’obtention d’un visa de longue durée, dépassant les 2 ans »

En réponse, à la question du parlementaire, le ministère de l’Intérieur a confirmé que le ministère espagnol des Affaires étrangères a dépêché, lundi 17 octobre, l’inspecteur général des services consulaires de la ville de Tétouan pour d’enquêter sur les modalités d’obtention de rendez-vous par le bureau « BLS » chargé de recevoir les dossiers.

Ainsi, le ministère a indiqué : « après les recherches menées sur la question, il a été constaté que les intérêts espagnols ont accordé au bureau international ‘BLS’ le droit de gérer les demandes d’obtention d’un visa ‘Schengen’ auprès du consulat général d’Espagne à Tétouan, où le demandeur accède au site internet prévu à cet effet pour solliciter un rendez-vous, et dès l’obtention de la date indiquée, il présente les documents requis et acquitte les droits, que ce soit pour le visa ou les frais de bureau ». Selon cette même source, « les rendez-vous accordés oscillent entre 40 et 50 rendez-vous par jour ».

« Etant donné que l’accès au site nécessite plusieurs connaissances pour remplir le formulaire de demande avec les informations nécessaires, un certain nombre de personnes souhaitant obtenir le rendez-vous ont recours à des agences de voyages et centres de services, dans le but de faciliter ce processus et de solliciter le rendez-vous, ce que certains considéraient comme une médiation ».

Sur leur site internet, le centre de demande, « BLS International conseille ses demandeurs de visa d’être prudents vigilants sur les points suivants :

Notre personnel ne demande jamais aux demandeurs de visa des paiements en espèces ou tout autre mode de prise de rendez-vous, d’accélération du processus de demande de visa, de rendez-vous plus tôt ou d’influence dans la prise de décision

Nous ne recommandons aucune forme de paiement directement sur des comptes bancaires personnels

Les rendez-vous peuvent être programmés via le site Web du BLS uniquement et veuillez consulter le site Web pour les frais de service autorisés à payer au BLS.

Toujours demander un reçu pour les services optionnels à valeur ajoutée, disponibles dans notre centre

La décision sur la demande de visa est prise uniquement par les autorités compétentes et le BLS n’a aucun rôle ni influence sur ces questions

Si vous recevez une telle demande (par écrit ou verbalement), veuillez le signaler immédiatement en remplissant le formulaire de plainte ou en envoyant un e-mail à [email protected]«

Et de rappeler que ce problème a été auparavant soulevé au niveau des consulats d’autres pays européens, comme l’Italie et les Pays-Bas, ce qui a mené ces derniers a annoncer avoir pris un ensemble de mesures pour barrer la route pour les « courtiers des visas » au Maroc, y compris la modification technique du site internet dédié à cet effet afin d’empêcher la prise de plusieurs rendez-vous en même temps.