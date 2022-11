Francophonie : ouverture à Djerba de la 43e session de la Conférence ministérielle avec la participation du Maroc

La délégation marocaine à cette réunion, organisée à la veille du sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, est conduite par Nadia El Hnot, directrice de la coopération et de l’action culturelle au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et représentante personnelle du chef de gouvernement auprès de l’Organisation internationale de la francophonie.

Les participants devront débattre de la Déclaration de Djerba, du projet de Déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie, du Cadre stratégique de la francophonie 2023-2030 et des actions menées par la francophonie en faveur de la langue française.

Cette réunion devra adopter les rapports de ses quatre précédentes sessions et présenter les résultats des travaux essentiellement consacrés à la préparation de la CMF et du Sommet de Djerba, comme elle fait également état des principaux dossiers suivis par le CPF au cours de l’année 2022 et met l’accent sur les ambitions de la francophonie en faveur de la langue française dans le cadre de la promotion du multilinguisme.

(avec MAP)