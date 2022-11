Qatar 2022 : Salaheddine Benarim, deuxième globe-trotteur marocain à arriver à Doha à vélo

A son arrivée à Doha, le globe-trotteur marocain a été reçu, mardi, par l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Qatar, Mohamed Setri.

Dans une déclaration à l’agence marocaine de presse MAP, Benarim a indiqué que sa passion pour le football et l’équipe nationale marocaine l’avait poussé à se lancer dans cette aventure, qui a duré trois mois, ajoutant que sa passion pour le sport, en particulier le cyclisme, l’a beaucoup aidé à faire de son expérience unique un succès.

Il a souligné qu’en plus de son caractère sportif, ce voyage lui avait permis de découvrir la topographie et les cultures des pays traversés (Turquie, Jordanie et Arabie saoudite), leurs paysages naturels et touristiques, ainsi que la culture de leurs peuples, ajoutant qu’il a été chaleureusement accueilli à chaque étape, ce qui l’a aidé à poursuivre en douceur et sans encombre le voyage malgré des problèmes de santé.

D’autre part, il a exprimé sa joie de pouvoir assister à une édition exceptionnelle de la Coupe du monde au Qatar, qui sera organisée pour la première fois dans un pays arabe, relevant qu’il a été “très impressionné par les infrastructures et l’ambiance festive qui règne à Doha, ‘la capitale de la Coupe du monde’”.

L’aventurier a également exprimé son espoir que les Lions de l’Atlas puissent participer à un tournoi réussi et aller le plus loin possible lors de cet événement, soulignant que l’équipe nationale dispose de tous les talents : des joueurs qualifiés et un jeune entraîneur qui aime les défis et les victoires et maîtrise la communication avec les joueurs.

Benarim est le deuxième globe-trotteur marocain à arriver à Doha après une première expérience menée par son compatriote Abderrazak El-Badaoui. Ce dernier était arrivé la semaine dernière à Doha à vélo dans un voyage baptisé “Paix”, qui a commencé le 18 septembre dernier depuis la ville d’Auxerre, en France.

(avec MAP)