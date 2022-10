Office des changes : le déficit commercial augmente de 56,1% à fin août

Les importations ont atteint plus de 491,57 MMDH au titre des huit premiers mois de l’année 2022, contre 339,56 MMDH à fin août 2021, soit une hausse de 44,8 % tandis que les exportations se sont accrues de 37 % à 276,80 MMDH à fin août 2022, précise l’Office des changes qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d’août.

Le taux de couverture, quant à lui, perd 3,2 points (56,3 % contre 59,5 %), ajoute la même source.

L’augmentation des achats de marchandises fait suite à la hausse des importations de la majorité des groupes de produits, souligne l’office qui note que la facture énergétique a atteint plus de 103,05 MMDH à fin août 2022 contre 45,16 MMDH à fin août 2021.

Cette évolution est tributaire de l’élévation des achats du gas-oil et fuel-oil (+27,967 MMDH) due à la hausse des prix qui ont plus que doublé (10.101 DH/T contre 4900 DH/T). En parallèle, les quantités importées ont augmenté de 11,5 %.

S’agissant des importations des demi-produits, elles ont augmenté de 53,1 % suite à la forte croissance des achats d’ammoniac (13,58 MMDH contre 4,04 MMDH).

Pour leur part, les importations des produits bruts se sont accrues de 69,5 %, relève l’office, précisant que cette augmentation fait suite à la hausse des achats de soufres bruts et non raffinés qui ont plus que doublé (+9,25 MMDH).

(avec MAP)