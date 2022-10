Parlement panafricain : le Maroc représenté à Johannesburg

Plusieurs parlementaires de différents pays ont, à cette occasion, prêté serment en tant que membres du PAP, à la suite d’élections dans un certain nombre d’États africains. C’est le cas de la députée marocaine Hanaa Benkhair qui a prêté serment en tant que nouveau membre.

Le Maroc est représenté à cette nouvelle session par une délégation composée de Aydi Youssef de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Abdessamad Haiker du Parti justice et développement (PJD), Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et Hanaa Benkhair de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

La première session ordinaire de la sixième législature de l’institution législative panafricaine et ses réunions connexes ont débuté le 24 octobre par des consultations sur les modifications du règlement intérieur et des réunions des commissions permanentes.

Démocratie, droits humains et gouvernance

Au cours des prochains jours, les parlementaires africains s’engageront sur diverses questions, notamment un dialogue de haut niveau sur la démocratie, les droits humains et la gouvernance en Afrique sous le thème “changements anticonstitutionnels de gouvernement et transitions politiques en Afrique”.

La 13e Conférence sur les droits des femmes devrait également avoir lieu en marge de la session ordinaire, en se concentrant sur “l’autonomisation et l’inclusion des femmes dans la gouvernance”.

En outre, les commissions permanentes du PAP présenteront divers rapports pour débat et adoption par la plénière, à la suite de délibérations fructueuses lors des séances d’août des commissions permanentes. Il s’agit notamment d’un rapport sur l’atelier du PAP sur le thème de l’UA pour 2022, un rapport sur l’état de la paix et de la sécurité en Afrique, un débat sur l’Accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que des recommandations et des résolutions sur la migration de main-d’œuvre en Afrique.

Le PAP est une Assemblée consultative de l’UA qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA, et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.

Chaque État membre y est représenté par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlement ou organes législatifs nationaux.

(avec MAP)