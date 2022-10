Le Marocain Taoufik Allam remporte le marathon de Dublin

Taoufik Allam, 33 ans, a traversé la moitié de la course en 1:07:03 aux côtés de son dauphin Ashenafi Boja et d’un autre Éthiopien, Birhanu Teshome, qui s’est finalement classé troisième en 2:14.26.

Le trio est resté ensemble jusqu’au 30e kilomètre, avant que le Marocain ne passe à l’offensive, glanant ainsi une avance d’une minute 43 secondes sur Boja à la ligne des 40 kilomètres. Allam a continué à creuser l’écart au cours du dernier kilomètre, sa seconde moitié de course ayant été plus rapide de près de trois minutes que ses 21 premiers kilomètres.

Chez les dames, c’est l’Éthiopienne Nigist Muluneh qui s’est imposée en 2:28.32. L’athlète de 25 ans a devancé d’une minute et quatre secondes sa compatriote Hawi Alemu Negeri.

La course de dimanche, à laquelle ont participé plus de 25.000 coureurs, était la première édition du marathon de Dublin depuis 2019, la pandémie de Covid-19 ayant entraîné l’annulation de l’événement en 2020 et 2021.

à lire aussi Le Marocain Samir Jaouher remporte le 13e Marathon international de Casablanca

(avec MAP)