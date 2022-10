Sommet arabe: Bourita n'a pas quitté la salle de la réunion préparatoire, selon une source diplomatique

Démenti. L’information selon laquelle le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, aurait quitté le lieu où se tenait la réunion préparatoire des ministres des affaires étrangères du Sommet arabe suite à un différend avec le chef de la diplomatie algérienne est dénuée de tout fondement, contrairement aux allégations véhiculées par certains sites et médias algériens, a affirmé une source diplomatique de haut niveau.

La délégation marocaine est restée dans la salle et a protesté contre le non respect par une chaîne algérienne de la carte du royaume, telle qu’elle est reconnue, ce qui a contraint la Ligue arabe à publier une mise au point et la présidence de la séance à présenter des excuses, a ajouté la même source.

En effet, la chaine algérienne, qui s’est présentée comme partenaire médiatique de le Ligue arabe, a diffusé une carte du monde arabe excluant le Sahara du territoire national marocain.

Selon la même source, « il n’est ni dans les us ni dans les coutumes de l’action de la diplomatie marocaine (…) de quitter la salle de réunions, mais de défendre au sein de ces réunions les droits légitimes du Maroc et ses intérêts vitaux ».

à lire aussi Arrivé en Algérie, Nasser Bourita participe aux réunions préparatoires du sommet de la Ligue arabe

(avec MAP)