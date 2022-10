Liban : le Parlement échoue pour la 4e fois à élire un président

Lors de la séance de vote, les voix des députés ont été partagées entre le candidat député Michel Moawad (39 voix), et Issam Khalifa (10 voix), en plus de 50 bulletins blancs, 17 sur lesquels était écrit “Nouveau Liban”, et 4 autres qui ont été annulés.

Le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré qu’il fixerait jeudi prochain une autre session afin d’élire un président du pays, trois jours seulement avant la fin du mandat de Michel Aoun.

Jeudi dernier, le Parlement libanais échouait pour la troisième fois à élire un nouveau président du pays.

Selon la Constitution libanaise, le président est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des représentants lors de la première session, tandis qu’une majorité absolue suffit pour l’élire au cours des cycles de vote suivants.

Le mandat du président de la République au Liban est limité à 6 ans. Le général Aoun a été élu président du Liban en 2016, mettant fin à un vide présidentiel qui a duré près de deux ans et demi, son mandat expirera donc le 31 octobre 2022.

