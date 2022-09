Nouveau braquage de banque au Liban, le troisième en moins de 48h

Il s’agit du troisième incident du genre en moins de deux jours, alors que des violences éclatent régulièrement entre employés de banque et épargnants incapables de récupérer leur argent dans un pays où la monnaie a perdu plus de 90 % de sa valeur et environ 80 % de la population a plongé dans la pauvreté depuis 2019.

Vendredi tôt le matin, l’homme de 50 ans, accompagné de son fils âgé d’une vingtaine d’années, ont fait irruption dans une succursale de la Byblos Bank à Ghaziyeh, au sud-est de Saïda, la principale ville du Liban sud, ont affirmé à l’AFP une source policière sous couvert d’anonymat et un gardien de sécurité qui a été témoin de l’incident.

Il a menacé les employés de la banque avec une arme, qui, selon une chaîne de télévision locale, serait factice, réclamant le retrait de ses économies gelées depuis l’effondrement bancaire qui a créé l’une des pires crises économiques du monde depuis 1850 selon la Banque mondiale.

“Il a vidé un bidon d’essence sur le sol, semant la panique dans la banque”, a affirmé le gardien de sécurité qui n’a pas voulu révéler son nom.

Plusieurs employés ont pu sortir par une porte arrière, a ajouté la source policière.

L’homme et son fils ont été arrêtés par les forces de l’ordre après avoir remis la somme récupérée de 19.000 euros à un membre de la famille. Plusieurs personnes se sont rassemblées en soutien aux deux hommes devant la banque, qui a annoncé avoir temporairement fermé ses portes.

Mercredi, deux autres braquages ont eu lieu au Liban, l’un à Aley, dans le nord-est de Beyrouth, et l’autre dans la capitale où une jeune femme de 28 ans a pu retirer 13.000 euros pour payer les soins de sa sœur atteinte d’un cancer.

Le mois dernier, un épargnant a été acclamé par la foule après avoir fait irruption dans une banque à Beyrouth, réclamant, fusil à la main, ses plus de 200.000 euros d’économies, pour payer les frais d’hospitalisation de son père. La banque avait fini par lui donner près de 30.000 euros et il s’était rendu aux autorités. Il n’a pas été poursuivi.