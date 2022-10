Sport : la fameuse course Ironman débarque à Tanger

Nous sommes très heureux d’organiser cette course emblématique à Tanger qui s’est imposée comme une évidence. Notre équipe travaille (…) pour s’assurer que nos athlètes vivent la meilleure expérience qu’ils puissent imaginer. Et cela, non seulement à la qualité des parcours, mais aussi à l’expérience et au plaisir de découvrir l’immense richesse touristique de la région”, a déclaré Sébastien Di Grazia, président de Wide events, société organisatrice de l’événement, dans un communiqué.

Pour cette première édition, mille athlètes venus du monde entier sont attendus, parmi lesquels 350 athlètes marocains, de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport d’endurance, indiquent les organisateurs dans le communiqué.

Cette compétition devrait permettre à la ville de Tanger d’accueillir environ 4000 touristes étrangers pour ce dernier week-end d’octobre, estime-t-on.

Dans les détails, les athlètes s’élanceront dans la Méditerranée, au lever du soleil, depuis la baie de Tanger, pour une boucle natation de 1,9 km. Ils enchaîneront avec le parcours vélo de 90 km, passeront par la route de la plage de Merkel et traverseront la jonction entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique.

La course à pied de 21,1 km, se fera, quant à elle, au départ de la Marina de la ville, sur trois boucles de 7 km environ, le long de la corniche. “La finish-line est prévue sur la presqu’île de Tanja Marina Bay”, informe Di Grazia.

La compétition délivrera 45 places qualificatives pour les championnats du monde Ironman 70.3 Lahti, en Finlande, les 26 et 27 août 2023.