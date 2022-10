Wydad-Rivers United : 32 arrestations pour hooliganisme, violence et ivresse manifeste

A l’issue des opérations menées par les services de la préfecture de police de Casablanca, en marge du match WAC-Rivers United, 32 personnes, dont 15 mineurs, ont été interpellées pour leur implication présumée dans des affaires de consommation de drogue, ivresse manifeste, hooliganisme et violence à l’encontre de fonctionnaires publics.

Selon un communiqué de la Direction générale de sûreté nationale (DGSN), la plupart des mis en cause on été arrêtés lors des opérations sécuritaire préventives d’avant-match, pour possession d’armes blanches, consommation de drogue et désobéissance aux forces publiques. Le reste des interpellés sont impliqués dans des jets de pierre qui ont suivi le match, selon la même source.

Les mis en cause adultes ont été placés en garde à vue à la disposition des enquêtes menées par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, résume la DGSN.