Grande opération de nettoyage de la plage d’Aïn Diab à Casablanca : appel aux volontaires ce dimanche

L’opération de nettoyage de la plage d’Aïn Diab, plage casablancaise très fréquentée tout au long de l’année, débutera ce dimanche 16 octobre à 9 h 30 au niveau des marches, face au terminus de la ligne de Tramway à Aïn Diab.

La rencontre débutera par une brève présentation des associations responsables de l’événement puis par la distribution du matériel nécessaire au nettoyage de la plage (sacs et gants), par les organisateurs, qui invitent les volontaires à remplir un formulaire, avant l’événement, afin de recenser les différentes participations.

TelQuel a contacté Alexandre Balenghien, le vice-président de l’AIC, association qui lutte contre la traite humaine et fournit une assistance sociale et humanitaire aux migrants et aux populations vulnérables au Maroc, à l’origine de l’initiative. Ce dernier conseille aux participants de se munir de chaussures fermées afin de se protéger d’éventuels débris dangereux (verres brisés et clous) et d’éviter toute blessure.

Des participants de tous horizons

Alexandre Balenghien précise que la précédente opération, organisée en mars 2022, avait accueilli plus de 125 participants malgré la pluie, qui avaient ramassé près de 5000 litres de déchets (soit 50 sacs de 100 L). Cette fois-ci, les organisateurs espèrent “250 participants, a minima”.

Le militant associatif se dit “optimiste pour cette nouvelle opération”, car ce dimanche, l’événement réunira des Marocains, des Européens, des Subsahariens (dont s’occupe l’AIC), des directeurs généraux, des femmes de ménages, des adultes, des enfants… ainsi que des membres du COC Rugby, dont il fait partie. “We are the world, we are the children”, commente-t-il avec humour, en référence au public diversifié que réussit à fédérer la cause.

Et d’ajouter qu’un des objectifs de cette opération est social, l’événement permettant aussi de démontrer l’investissement de la communauté subsaharienne au Maroc.

Enfin, le vice-président de l’AIC conclut qu’en marge de cette opération, une autre initiative de plantation d’arbres est en cours d’élaboration avec la SDL Casa Environnement, qui devrait être organisée pendant l’hiver.