Ouarzazate: l’IRCAM et l’ISTAHT signent un partenariat pour intégrer l’amazighe

La convention a été signée par le secrétaire général de l’IRCAM, Houcine Moujahid, et le directeur de l’ISTAHT de Ouarzazate, Mohamed Kattouch.

Il vise à permettre aux stagiaires de l’ISTAHT de s’ouvrir sur le patrimoine matériel et immatériel de la culture amazighe par l’intégration de cette langue dans le domaine de la formation hôtelière et touristique.

Le directeur de l’ISTAHT de Ouarzazate, Mohamed Kattouch, a indiqué que la signature de cet accord de partenariat visait à permettre la présence de la langue et la culture amazighes dans les domaines hôtelier et touristique.

Il a précisé que cet accord porte sur l’élaboration d’un guide de référence dans le domaine de la culture amazighe et d’un catalogue des recettes de cuisine amazighes. Il s’étend à l’organisation de sessions de formation et de concours nationaux et régionaux dans le domaine de l’art culinaire amazighe.

Il s’agit aussi, poursuit Kattouch, de l’élaboration d’un dictionnaire spécialisé dédié aux termes liés aux domaines de la restauration, l’hôtellerie et le tourisme, sachant que l’ISTAHT de Ouarzazate compte avec une branche de formation en cuisine marocaine.

