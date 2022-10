Le Maroc et la France appelés à préserver leur relation, souligne Mohamed Benchaâboun

La France et le Maroc ont une relation dense, qui puise sa force et sa résilience dans une amitié profonde et des intérêts convergents qu’il convient ensemble de préserver et de projeter à la hauteur des lourds défis de ce monde nouveau”, a dit Benchaâboun lors de la 8e édition du “Dîner de l’amitié franco-marocaine”, tenue à Mantes-la-Ville, en région parisienne, à l’initiative de l’association des Élus des Yvelines et Amis du Maroc.

Ces défis, a affirmé l’ambassadeur, “créent entre nos deux peuples une exigence de coopération et interpellent le partenariat stratégique entre le Maroc et la France, appelé à se renouveler sans cesse”.

Il a, dans ce sens, relevé que le Maroc et la France ont une convergence de vues sur les grandes questions internationales et régionales. “Notre partenariat d’exception conforte la stratégie euro-méditerranéenne et euro-africaine pour relever, en intelligence, les nombreux défis régionaux et bilatéraux”, a-t-il dit à ce propos.

“En tant que pont entre l’Afrique et l’Europe, carrefour des civilisations, pays de transit, le Maroc, dans un esprit de responsabilité et de concertation, œuvre pour dépasser les obstacles générés par le phénomène migratoire”, a-t-il indiqué.

Benchaâboun a, en outre, relevé que l’engagement du royaume pour la paix et la stabilité dans le monde est une constante, soulignant que le Maroc est profondément attaché au multilatéralisme et à l’action solidaire dans les organisations internationales et régionales.

S’agissant du Sahara marocain, le diplomate a affirmé que “les développements importants et irréversibles que nous avons vécus sur cette question sont déterminants pour l’avenir de notre région, sa stabilité et sa sécurité”.

Et d’affirmer que “le soutien croissant, clair à l’initiative marocaine d’autonomie, sur la table de l’ONU depuis 2007, comme la seule solution à ce différend régional, s’inscrit dans le cadre d’une forte dynamique internationale pour résoudre ce conflit artificiel. Bénéficiant d’un soutien clair, cette dynamique doit et ne peut que s’accélérer”.

Le programme d’investissement exceptionnel lancé par le Royaume érige ses provinces du sud en véritable pôle d’investissement, de croissance et de développement humain, a-t-il enchaîné, notant que les efforts de développement consolident la stabilité régionale et renforcent les liens stratégiques entre l’Europe et l’Afrique.

