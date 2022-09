L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et l’Institut portugais pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP) ont conclu, ce mercredi 28 septembre à Lisbonne, un protocole d’accord, au terme duquel 400 travailleurs marocains bénéficieront d’opportunités d’emploi dans le domaine agricole au Portugal.

Par La Rédaction