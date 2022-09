Une première à El Jadida, une vingtenaire donne naissance à des quadruplés

Iham Abou Al Fadel a accouché de quadruplés (3 garçons et une fille) tous en bonne santé, une première dans la province. L’accouchement a eu lieu 20 jours avant la date initialement prévue.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information MAP, Zakaria Seifeddine, réanimateur-anesthésiste dans la clinique où l’accouchement a eu lieu, a indiqué que les équipes médicale et paramédicale étaient fin prêtes pour réaliser la césarienne qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, ajoutant que le personnel appréhendait certaines complications post-opératoires pour la maman et les nourrissons, « mais tout s’est bien déroulé ».

La mère et les enfants « sont en bonne santé maintenant », affirme Dr Seifeddine, notant que cet accouchement est un fait « inédit dans la ville d’El Jadida ».

De son côté, le père des quadruplés, Youssef Bayad, originaire de la province de Jorf Lasfar, s’est félicité de voir son épouse et ses enfants en bonne santé, exprimant à cet égard ses remerciements au staff médical et paramédical qui a supervisé l’opération.

« La période de grossesse était un peu difficile pour mon épouse » informe Bayad, soulignant qu’au moment où ils ont appris que la maman portait des quadruplés, « un sentiment de joie mêlée d’angoisse a gagné la famille ».

La mère a, quant à elle, confié qu’elle était angoissée et stressée à la découverte qu’elle était enceinte de quatre enfants, notant que la peur s’est vite dissipée par la suite : « mes enfants sont en bonne santé, Dieu merci, et ce, grâce à la bienveillance de l’équipe médicale et paramédicale qui a accompli l’opération avec succès ».

(avec MAP)