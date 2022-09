L’Espagne annonce la mise en place d’une frontière intelligente à Sebta

Le gouvernement espagnol vient de donner son feu vert pour la mise en place d’un nouveau système de contrôle des entrées et sorties au poste frontière de Bab Sebta, rapporte l’agence de presse EFE. La délégation du gouvernement de la ville de Sebta vient de recevoir le feu vert du secrétariat d’Etat à la Sécurité, pour la mise en place du nouveau système dans les jours à venir.

Selon le communiqué, la première étape de la mise en place des travaux concernera l’installation des systèmes d’entrées et de sorties automatisés (EES/Entry/Exit System). Une phase qui nécessite la mise en place d’infrastructures et l’installation de l’équipement technique nécessaire au bon fonctionnement du système automatisé.

Un chantier qui s’inscrit selon le communiqué dans le cadre des règlements et décisions européennes. En clair, ce nouveau système pourra gérer les données d’entrées, de sorties et de refus d’accès au territoire, des personnes porteuses de nationalités extra-européennes qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres de l’espace Schengen. Le recours à ce type de solution automatisée vise selon les autorités espagnoles à renforcer l’efficacité et la sûreté des contrôles aux frontières.

Ce type de process vise à éviter le passage de personnes qui ne remplissent pas les conditions d’accès, combattre l’usurpation d’identité et l’utilisation frauduleuse de documents de voyages ou encore contribuer à la prévention, détection et investigation des délits liés au terrorisme.