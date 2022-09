Rabat: manifestations contre le chef de la mission diplomatique d'Israël soupçonné d'inconduites

La petite foule a chanté des slogans contre le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv, fustigeant David Govrin, le chargé d’affaires du bureau de liaison d’Israël au Maroc, et le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita.

« Aujourd’hui nous sommes devant le Parlement pour protester contre les actes hideux commis par le responsable du bureau de liaison israélien au Maroc (David Govrin) », a déclaré à l’AFP Amine Abdelhamid, militant du Front marocain pour la Palestine et contre la normalisation.

« La dignité du Maroc n’est pas à vendre, la normalisation doit cesser », a plaidé l’activiste. Le rassemblement en face du Parlement s’est déroulé dans le calme, surveillé par un dispositif policier très discret, selon des journalistes de l’AFP. Un drapeau israélien a été brûlé à la fin de la manifestation.

Lundi, la chaîne publique israélienne Kan avait rapporté qu’une délégation du ministère israélien des Affaires étrangères s’était rendue à Rabat afin d’enquêter sur des allégations d’abus sexuels concernant David Govrin, un diplomate de 59 ans.

Selon la presse israélienne, les allégations concernent l’exploitation sexuelle de femmes marocaines, le harcèlement sexuel et l’atteinte à la pudeur. L’enquête s’intéresse également à une série présumée de malversations et notamment à la disparition d’un cadeau envoyé par le roi Mohamed VI à l’occasion de la fête de l’indépendance d’Israël et qui n’aurait pas été remis au gouvernement comme le veut l’usage.

En vertu de l’enquête en cours Israël a rappelé son chef de mission à Rabat. Les autorités marocaines se se gardent depuis lors de tout commentaire.

