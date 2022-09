Festival du théâtre expérimental du Caire : “Chatarra” du marocain Saïd Abarnous remporte le Grand prix

La pièce théâtrale marocaine a également décroché le prix de la meilleure réalisation ainsi que le prix de la meilleure performance de groupe avec la pièce Hydros d’Autriche.

Écrite par le dramaturge Saïd Abarnous et réalisée par Amine Nassour, cette pièce est le fruit d’efforts d’une équipe composée de 18 artistes, dont Kods Joundoul, Amal Ben Haddou et Chaïmae Laalaoui, ainsi que le musicien Taifyour et le chanteur Ilyas El Moutawakkil.

Chatarra est une pièce théâtrale qui traite de la situation des femmes immigrées, à travers trois femmes qui racontent leurs souffrances, à savoir Chani, Talia et Rabia, noms rassemblés en “chatarra” pour présenter trois histoires différentes, mais qui se chevauchent.

La 29e édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire (1-8 septembre), qui porte le nom du dramaturge de renommée mondiale Peter Brook, a été marquée par la participation de 44 pièces théâtrales de plusieurs pays. Lors de cette édition, 14 pièces théâtrales ont participé à la compétition officielle, tandis que 16 courtes pièces ont participé au concours de courtes pièces.

Le festival vise à promouvoir la communication et le dialogue entre les différents peuples et communautés, en plus de présenter au public égyptien et arabe les dernières nouveautés de la scène théâtrale, ainsi que d’offrir aux dramaturges l’occasion de connaître les derniers développements de la scène théâtrale en Égypte et dans les pays arabes, selon les organisateurs.

(avec MAP)