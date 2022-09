Cyclisme sur piste : le Maroc se qualifie pour les Mondiaux de Paris

Le Maroc prendra ainsi part pour la première fois à ces championnats du monde de cyclisme sur piste, qui auront lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines (banlieue parisienne). Le cyclisme marocain, qui a dominé le dernier championnat d’Afrique de cyclisme sur piste, du 14 au 17 juillet dernier à Abuja au Nigeria, s’est qualifié pour ces Mondiaux aux épreuves de scratch (catégorie Élite Hommes).

Le jeune pistard marocain Achraf Ed-Doghmy avait remporté à Abuja les courses de scratch et de poursuite individuelle. Les prochains Mondiaux regrouperont les meilleurs cyclistes sur piste à l’échelon international, dont les tenants des titres de l’édition précédente (Roubaix-2021) et les champions continentaux, qui vont défendre au plus haut niveau les couleurs de leur pays dans la quête du maillot arc-en-ciel “UCI”.

Ce rendez-vous incontournable constitue une belle répétition pour les coureurs et le public qui répondront présents puisque ce site olympique francilien accueillera les épreuves de cyclisme sur piste lors des prochains Jeux olympiques (Paris 2024).

La satisfaction de la famille du cyclisme marocain est d’autant plus grande que cette qualification aux Mondiaux sur piste est acquise, quelques semaines après celle des Championnats du monde sur route, prévus en Australie du 18 au 25 septembre courant, avec la participation des 50 meilleures sélections du monde.

(avec MAP)