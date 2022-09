Golf : le Maroc accueillera le WATC en 2027

Organisé tous les deux ans par l’International Golf Federation (IGF), ce championnat du monde amateur par équipe comprend deux épreuves, le Trophée Espirito Santo (femmes) et le Trophée Eisenhower (hommes), indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG). Organisé pour la première fois en 1958, le WATC regroupe jusqu’à 72 pays qui s’affrontent sur quatre jours de jeu, précise le communiqué.

Lors de la réunion biennale de l’IGF ont eu lieu les élections pour désigner les deux pays hôtes des prochaines éditions, à l’issue desquelles Singapour (2025) et le Maroc (Rabat en 2027) ont été désignés pour succéder à la France (Paris actuellement) et aux Émirats arabes unis (Dubaï en 2023), affirme le communiqué.

Antony Scanlon, directeur exécutif de l’IGF, cité par le communiqué, a déclaré : “L’IGF a la chance d’avoir reçu d’exceptionnelles candidatures pour l’organisation des championnats du monde amateur. Nous sommes convaincus que la Fédération royale marocaine de golf sera un hôte exceptionnel pour les meilleurs joueurs amateurs du monde, que nos athlètes seront chaleureusement accueillis et vivront une expérience fantastique au Maroc.”

Une première africaine

Le Maroc sera la première nation nord-africaine à recevoir cette prestigieuse compétition qui a vu la participation de très grands noms de ce sport tels que Nick Price (vainqueur du Trophée Hassan II 1995), Tiger Woods ou encore Jack Nicklaus pour ne citer qu’eux, relève la même source.

“L’accueil de cet événement sera l’opportunité de promouvoir la pratique du golf et de jauger le niveau de nos joueuses et joueurs élites via l’organisation et la gestion de cette compétition de référence”, souligne-t-on.

La Fédération royale marocaine de golf recevra les deux évènements sur les parcours du Royal Golf Dar Es Salam qui a déjà accueilli des évènements internationaux, notamment le Trophée Hassan II de Golf et la Coupe Lalla Meryem.

à lire aussi Désormais, les parcours de golf ne seront irrigués qu'avec des eaux traitées

La candidature de la FRMG a bénéficié du soutien du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que du Comite national olympique marocain.

À noter qu’en parallèle, l’édition 2022 suit son cours et l’équipe nationale féminine a signé une 38e place lors du Espirito Santo Trophy remporté par la Suède. Côté messieurs, 71 nations prendront part à la 32e édition de l’Einsenhower Trophy durant laquelle le Danemark défendra son titre.

“Nos représentants Mohamed Nizar Bourehim, récent vainqueur du Grand prix des Aisses (en France), El Mehdi Fakori et Hugo Mazen Trommetter, respectivement champion et vice-champion du Maroc Élite 2021, auront à cœur de porter haut les couleurs du drapeau national lors de ce prestigieux tournoi”, conclut le communiqué.

(avec MAP)