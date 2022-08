Venezuela et Colombie renouent leurs relations diplomatiques rompues depuis trois ans

Les relations avec le Venezuela n’auraient jamais dû être rompues, nous sommes des frères et une ligne imaginaire ne peut nous séparer”, a tweeté l’ambassadeur Armando Benedetti.

Selon le diplomate, plus de 8 millions de Colombiens vivent du commerce bilatéral avec le Venezuela. L’un des objectifs de cette reprise des relations est de rétablir les relations commerciales entre les deux pays.

Échange d’ambassadeurs

Le Venezuela et la Colombie avaient annoncé le 11 août leur intention d’échanger des ambassadeurs.

Ancien ministre des Affaires étrangères, Félix Plascencia a atterri lundi à Bogota pour assumer ses nouvelles fonctions d’ambassadeur pour Caracas. Entre 2019 et 2021, il était ambassadeur à Pékin.

“Nous sommes arrivés en République de Colombie pour présenter nos lettres de créance au gouvernement colombien et nous sommes très désireux de faire progresser la diplomatie de la paix”, a-t-il déclaré à son arrivée.

Réouverture complète de la frontière

Outre l’échange d’ambassadeurs, le processus de normalisation prévoit la réouverture complète de la frontière de plus de 2000 km qui sépare les deux pays, totalement fermée aux véhicules depuis 2015 et rouverte seulement aux piétons depuis fin 2021. Caracas et Bogota comptent également rétablir leurs relations militaires.

La Chambre de commerce colombo-vénézuélienne prévoit des échanges commerciaux de 800 millions à 1,2 milliard de dollars en 2022, après avoir atteint environ 400 millions de dollars l’année précédente.

Caracas avait rompu ses relations diplomatiques avec Bogota en février 2019, quand le président colombien de droite Ivan Duque n’avait pas reconnu la réélection de Nicolas Maduro et avait soutenu la proclamation du chef de l’opposition Juan Guaido comme président par intérim.

(avec AFP)