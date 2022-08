Londres donne six drones sous-marins chasseurs de mines à l'Ukraine

Ces engins « légers et autonomes sont conçus pour être utilisés dans des zones côtières de faible profondeur, capables de fonctionner jusqu’à 100 mètres sous le niveau de la mer pour détecter, localiser et identifier des mines (…) afin que la Marine ukrainienne puisse les neutraliser », a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué.

🇬🇧 is giving six underwater drones to 🇺🇦 & training their personnel to use them to clear their coast of mines.

The autonomous vehicles can detect, locate & identify mines using an array of sensors so the Ukrainian Navy can destroy them.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 27, 2022