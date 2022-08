Berkane : retour sur la 4e édition du Festival des figues d’Aghbal

Cet événement, placé sous le thème “Les figues d’Aghbal : véritable levier de développement et de création d’opportunités d’emploi dans la commune d’Aghbal”, a été organisé en partenariat avec la commune d’Aghbal, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le Conseil provincial de Berkane, l’Office national du conseil agricole (ONCA), l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (ORMVAM) et la coopérative agricole Gharmaouene.

Ce festival a pour objectifs la valorisation de ce produit et la promotion de sa qualité et de ses variétés, en mettant la lumière sur les potentialités de cette filière, en favorisant l’échange d’expériences et d’expertises entre les agriculteurs et les professionnels et en prospectant les moyens de développer la culture du figuier dans cette région, à travers la plantation, l’organisation professionnelle et l’encadrement des producteurs.

Deux années d’interruption

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président de la coopérative agricole Gharmaouene, Fouad Zemmouri, a indiqué que ce festival revenait après deux années d’interruption en raison des circonstances liées à la pandémie, et ce afin de réunir les producteurs de figues et produits dérivés et promouvoir cette filière à fort potentiel dans la région.

Des efforts considérables ont été déployés au niveau de la commune d’Aghbal en vue de développer la culture des figues, avec la contribution de l’ensemble des partenaires dont l’INDH, les conseils élus et les institutions du secteur de l’agriculture, a-t-il souligné, notant que des efforts supplémentaires restaient à fournir, notamment pour doter la commune d’une unité de valorisation des figues, qui aura un fort impact sur le développement local.

Un projet de plantation sur 100 hectares

De son côté, le président de la commune d’Aghbal, Khalid Brahimi, a salué le développement en cours de la filière des figues au niveau de la commune, qui bénéficie, avec le soutien du département de l’Agriculture, d’un projet de plantation sur 100 hectares, avec un taux de réalisation qui a atteint actuellement les 80 %.

Il s’est aussi félicité de l’organisation de ce festival qui contribue au rayonnement de la commune d’Aghbal à l’échelle régionale et nationale et permet de créer une dynamique économique, ajoutant que la commune œuvrait pour la pérennisation de cette filière à travers un projet de création d’un marché local pour la collecte et la commercialisation de la production.

La commune entend aussi œuvrer en collaboration avec le département de tutelle en vue de créer une unité de valorisation permettant d’augmenter la valeur ajoutée de cette filière, a-t-il fait savoir.

Outre l’exposition des produits de la filière et de produits de terroir de la région, le festival a porté, entre autres, sur des spectacles de tbourida, des soirées artistiques, des rencontres de communication et de sensibilisation sur la valorisation des figues et un concours du meilleur exposant et du meilleur produit.

(avec MAP)