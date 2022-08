OIM : 52% des migrants au Maroc n’ont pas eu accès au vaccin contre le Covid

Le document publié par l’organisation liée aux Nations unies indique que dans le cadre de ce projet régional, l’OIM Maroc a soutenu 795 migrants (364 femmes et 431 hommes) fortement impactés par le pic du variant Omicron, avec une assistance directe à travers un appui financier à quatre organisations de la société civile.

L’OIM Maroc a saisi cette opportunité pour distribuer un questionnaire à 113 migrants afin d’évaluer leurs connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis du Covid-19, et notamment de la vaccination.

L’enquête a démontré que 52 % des personnes interrogées n’ont pas eu accès au vaccin.

Manque d’informations

Parmi ceux n’y ayant pas eu accès, 70 % n’ont pas souhaité se faire vacciner contre 30 % qui le souhaitaient mais qui n’ont pas pu. Parmi celles et ceux qui ont refusé le vaccin, 36 % ont déclaré être réticents aux effets secondaires et 21 % ont indiqué un manque d’informations sur le vaccin.

Les résultats de l’enquête ont permis de mieux comprendre les attitudes des migrants face à la vaccination contre le Covid-19 et d’adapter la campagne de sensibilisation menée par l’OIM Maroc et ses partenaires.

Toujours dans le cadre de ce projet régional et au-delà de l’enquête réalisée, l’OIM Maroc annonce dans ce même document qu’elle soutient financièrement deux organisations de la société civile — l’Association marocaine de planification familiale (AMPF) à Casablanca et l’Association de lutte contre le sida (ALCS) à Agadir — pour une assistance médicale, psychosociale et humanitaire au profit des migrants.