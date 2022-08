Maroc-Espagne : Bab Sebta sera bientôt doté d’un scanner à rayons X

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a lancé ce19 juin un appel d’offres ayant pour objet l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un scanner à rayons X destiné au poste de Bab Sebta.

Cette nouvelle installation devrait coûter, selon les estimations du maître d’ouvrage (soit l’ADII), 384.000 dirhams, selon l’appel d’offres consulté par TelQuel.

Parmi les critères accompagnant l’appel d’offres, la société qui fournit le matériel devra former les agents de l’ADII, familiarisant ces derniers avec ce nouveau scanner.

De plus, le système doit comprendre un “logiciel qui permet la détection des explosifs, des narcotiques, soit une assistance opérateur pour ‘l’aide à la décision’”.

Pour rappel, quelques jours après la réouverture des frontières, le directeur des douanes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abdel Hakim Zahaf, avait assuré que la contrebande et l’entrée de marchandises par le poste-frontière de Tarajal, qui relie Sebta et le Maroc, ne referaient plus surface et que le point de passage ne serait désormais destiné qu’à l’entrée et à la circulation des personnes et des véhicules.

Ainsi, l’installation de ce nouveau dispositif devrait permettre d’honorer l’engagement du directeur régional, tout en améliorant la sécurité au niveau du point de passage.