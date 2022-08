Traite des êtres humains : le Maroc et l'OIM lancent une plateforme e-learning

La Commission nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont lancé une plateforme e-learning pour une formation sur la traite des êtres humains au Maroc.

Cette formation intervient dans le cadre du « Programme Régional Africain pour les Migrations » et cible le renforcement des capacités des acteurs institutionnels concernés et de la société civile qui agit dans le domaine de la traite des êtres humains et bien sûr toute personne intéressée par ce domaine, apprend-on d’un communiqué publié par la Commission nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains.

Formation certifiée

Les futurs apprenants peuvent accéder à la formation via le lien www.formationtraite.net, et bénéficier gratuitement de huit modules s’appuyant, surtout, sur la loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, les normes juridiques internationales qui figurent dans le Protocole de Palerme ainsi que divers principes et directives, nationaux et internationaux, dans le domaine.

Ayant la possibilité de suivre les modules de la formation à son rythme, l’apprenant peut choisir sa propre langue de formation soit arabe ou française et sera certifié, à l’issu d’un Quizz final, par la Commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).