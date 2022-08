Royaume-Uni : Liz Truss largement devant Rishi Sunak pour succéder à Boris Johnson

En effet, 66 % des membres du parti conservateur soutiennent Truss, contre seulement 34 % en faveur de Sunak, indique l’enquête d’opinion réalisée par YouGov/Sky News, laquelle ne tient pas compte des 13 % qui n’ont pas encore décidé.

La politique économique est devenue le principal champ d’affrontement des deux rivaux, qui s’efforcent de convaincre les membres du parti, qui votent pour leur candidat préféré tout au long du mois d’août. Les députés conservateurs ont choisi les deux candidats pour participer au second tour de scrutin et devenir le prochain locataire de Downing Street.

Près de 200.000 membres du parti votent en ligne ou par courrier, le résultat final étant attendu en septembre, lorsque le Premier ministre sortant, Boris Johnson, quittera ses fonctions.

Quelque 57 % des Tories disent avoir déjà voté et selon le même sondage, la cheffe de la diplomatie a 37 points d’avance dans cette catégorie également. Le sondage, mené auprès de 1.089 membres du parti, montre aussi que les deux candidats restent moins populaires que Boris Johnson, qui, s’il était dans la course, obtiendrait 46 % des suffrages des membres du parti, contre 24 % pour Truss et 23 % pour Sunak.

(avec MAP)