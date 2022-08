Vague de chaleur ce week-end dans plusieurs régions du Maroc avec un pic à 46°C

Annoncée ce mercredi par la Direction générale de la météorologie (DGM), une vague de chaleur allant de 40 à 46°C est prévue de vendredi à dimanche dans plusieurs régions.

Ainsi, les régions de Fès, Meknès, Taounate, Moulay Yacoub, Ouezzane, Khemisset, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Fkih Ben Salah, Khouribga, Béni Mellal, Settat, Marrakech, Rehamna et El Kelâa des Sraghna connaîtront une canicule allant de 40 à 43°C, ce vendredi et samedi, a indiqué la DGM dans son bulletin d’alerte.

Aussi, des températures oscillant entre 42 et 46°C sont attendues aux provinces d’Errachidia, Zagora, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, Essaouira, Guelmim, Boujdour, Aousserd, et Oued-Dahab ces samedi et dimanche, apprend-on du bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.