Accords d’Abraham : Israël annule le sommet anniversaire, deux ans après la signature des accords

Selon les informations relayées par le média local Haaretz, Israël aurait annulé le sommet anniversaire en raison de l’inquiétude exprimée par certains pays invités, concernant la tenue de cet événement à quelques semaines des élections en Israël, prévues pour le 1er novembre. En effet, plusieurs pays arabes auraient refusé de participer à ce sommet afin d’éviter d’interférer avec les prochaines élections.

“C’est avec une grande tristesse que nous sommes contraints de reporter la conférence marquant les deux ans des accords d’Abraham en raison des exigences électorales et afin de ne pas entraîner nos partenaires dans la campagne”, a déclaré le ministre de la Coopération régionale, Issawi Frej, dont le ministère est à l’origine de l’événement. Le ministre a également indiqué que son ministère travaillait à l’organisation d’un sommet alternatif après les élections.

Plus qu’une simple célébration, cet événement avait pour but de montrer au public les progrès significatifs réalisés dans les relations avec les pays participants, notamment l’approbation d’une multitude d’accords économiques et universitaires.

Bien que plusieurs pays voisins se soient désistés, le programme du ministère marocain des Affaires étrangères reste inchangé. Nasser Bourita, qui avait confirmé sa présence en juillet dernier, est toujours attendu en Israël, notamment pour y avancer sur l’ouverture de l’ambassade marocaine.

Depuis la signature des accords d’Abraham en septembre 2020, les ministres des Affaires étrangères et les dirigeants des pays signataires ont tenu plusieurs réunions annonçant l’approfondissement des liens, qui se sont principalement manifestés dans les domaines économique et militaire.

En mars, les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, d’Égypte et des États-Unis sont arrivés à Sde Boker à l’occasion du Sommet du Néguev, destiné à devenir un événement annuel régulier.

Pour rappel, le premier anniversaire célébrant la signature de ces accords a eu lieu en vidéoconférence, organisée par le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Y ont participé les ministres des Affaires étrangères israélien et marocain, ainsi que le conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis et l’ambassadeur américain à Bahreïn.