Un million de Marocains vivent en Israël, selon le chef adjoint de la mission israélienne à Rabat

A la question “Combien de Marocains en Israël ?”, David Eyal, le chef adjoint de la mission israélienne à Rabat, répond un million.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le créateur de contenus web Saad Abid, David Eyal affirme que parmi les 9,217 millions d’Israéliens, un million sont d’origine marocaine. La vidéo, datant de mercredi dernier, a été filmée lors d’une célébration nationale d’Israël à Rabat à laquelle Saad Abid a pris part.

“Mon beau-frère est d’ailleurs originaire de Meknès, précise le diplomate. Nous (les Marocains et les Israéliens) sommes frères, et non pas cousins.”

David Eyal a rejoint l’ambassadeur d’Israël au Maroc, David Govrin, pour la réouverture du bureau de liaison israélien à Rabat. Un nouveau pas vers la normalisation des relations diplomatiques entre les deux États.

How many Moroccans live in Israel? Here is the answer with @EyalDavid_mfa pic.twitter.com/SbTeKq3zNK

— Saadabidofficiel (@Saadabidmaroc) July 27, 2022