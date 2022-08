Casa Tramway : reprise de la circulation sur la ligne T1

Rompue en raison des travaux de branchement des lignes T3 et T4, actuellement en travaux, avec la ligne T1 au centre-ville, la circulation sur cette dernière reprendra à partir du dimanche 14 août. Casa Tramway informe ses clients casablancais qu’ils peuvent se déplacer sur la totalité de la ligne T1 et reprendre leurs trajets sur les 37 stations, y compris celles entre Hay Mohammadi et avenue Hassan II.

Dans un communiqué publié par la société Casa Tramway, cette dernière annonce que les travaux de branchement des lignes T3 et T4 avec la ligne T1 se déroulent conformément au calendrier établi par la société Casa Transports.

Travaux de finitions des îlots et des trottoirs

Aussi, il sera procédé à la réouverture de la circulation au niveau du croisement du boulevard Mohammed V avec le boulevard Mohamed Smiha concerné par les travaux des lignes T1/T3 et au niveau du carrefour des boulevards Hassan II, Moulay Youssef, rue Allal el Fassi et rue Agadir, concerné par les travaux des lignes T1/T4, apprend-on du communiqué.

Toujours dans le même communiqué, Casa Tramway annonce que l’opération de la connexion de la voie ferrée des deux lignes a permis de créer un branchement au niveau des boulevards Moulay Youssef et Hassan II qui permettra le guidage des rames du tramway vers différents itinéraires.

L’aménagement global du croisement des boulevards Hassan II et Moulay Youssef ainsi que des rues Allal el Fassi et Agadir planifié continuera jusqu’à décembre avec les travaux de finitions des ilots et des trottoirs sans impact majeur sur la circulation.