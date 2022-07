Casablanca : arrêt provisoire d’une partie de la ligne T1 du tramway

Le projet de réalisation des lignes T3 et T4 de Casatramway nécessite la fermeture d’une partie de la ligne T1 pour raison de branchement des lignes.

“La complexité des travaux et l’intervention au niveau de la ligne T1 du tramway au centre-ville nécessitent l’arrêt provisoire de l’exploitation d’une partie de la ligne T1 du tramway au niveau de 12 stations situées entre la station Hay Mohammadi et la station Avenue Hassan II, et ce, du 24 juillet au 13 août prochain”, informe l’entreprise dans un communiqué de presse.

Cette opération permettra “de créer un branchement qui assurera le guidage des rames du tramway vers différents itinéraires”.

Cet arrêt provisoire concernera les stations : Achouhada, Grande ceinture, les Anciens abattoirs, Bahmad, Casa Voyageurs, Place Al Yassir, la Résistance, Mohammed Diouri, Marché central, Place des Nations Unies et Place Mohammed V.

Un service partiel demeure assuré entre le terminus Sidi Moumen et la station Hay Mohammadi (terminus provisoire) puis entre le terminus Lissasfa et la station Hassan II (terminus provisoire).

L’exploitation de la ligne T2 ne sera pas concernée par cet arrêt et les points de correspondances entre les lignes T1 et T2 demeurent opérationnels.