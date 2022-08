Palestine : l’UE annonce une aide de 261 millions d’euros à l’UNRWA

La Commission européenne a annoncé mardi une aide pluriannuelle de 261 millions d’euros à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), en vue de lui permettre de disposer de ressources financières prévisibles pour la fourniture de services essentiels aux réfugiés palestiniens.

Cette contribution comprend un financement de l’UE d’un montant total de 246 millions d’euros, sur trois ans, en faveur de l’UNRWA, ainsi qu’un montant supplémentaire de 15 millions d’euros provenant de la facilité pour l’alimentation et la résilience, afin de lutter contre l’insécurité alimentaire et d’atténuer les effets de la crise en Ukraine.

“L’UE, en tant que partenaire de longue date de l’UNRWA, est déterminée à continuer d’apporter un soutien politique et financier à ses activités. L’action de l’UNRWA demeure cruciale en ce qui concerne la fourniture d’une protection et de services essentiels nécessaires aux réfugiés palestiniens ainsi que le soutien à la paix et à la stabilité dans la région”, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

“Notre soutien à l’UNRWA est un élément majeur de notre stratégie de promotion de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région, qui contribue également à préserver les perspectives de paix durable entre Israéliens et Palestiniens”, a-t-il assuré.

L’UE et l’UNRWA sont liés depuis 1971 par un partenariat qui repose sur “l’objectif commun de soutenir le développement humain, les besoins humanitaires et les besoins de protection des réfugiés palestiniens, tout en promouvant la stabilité au Proche-Orient”.