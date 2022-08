L’Union africaine condamne les raids sur Gaza

Moussa Faki Mahamat condamne fermement les frappes aériennes continues d’Israël sur Gaza qui ont tué plus de 30 civils palestiniens, dont 6 enfants”, indique l’UA dans un communiqué.

“Le fait de cibler des civils, ainsi que l’occupation illégale continue des territoires occupés par les forces de sécurité israéliennes constituent une violation flagrante du droit international et compliquent la recherche d’une solution juste et durable”, poursuit le texte.

