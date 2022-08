ONCF : plus de 4,5 millions de passagers en juillet

Affluence record. L’ONCF a bouclé le mois de juillet 2022 sur une tendance de croissance exceptionnelle de l’activité voyageurs. Avec plus de 4,5 millions de passagers qui ont choisi le train pour leurs déplacements, soit une évolution globale de 30 % par rapport à la même période de l’année 2021 et de 20 % par rapport à 2019 (année de référence avant la pandémie), la relance se confirme et augure d’un été inédit, apprend-on d’un communiqué de l’office.

Cette croissance est encore plus marquée sur les trains Al boraq, dont l’évolution dépasse les 55 % comparativement à la même période en 2021 et de plus 40 % par rapport à 2019, détaille-t-on. Ce premier bilan fait également ressortir des journées records historiques, enregistrant le transport de 182.000 passagers/jour, dont plus de 20.000/jour pour les seuls trains Al boraq.

L’ONCF dit avoir anticipé cette forte demande avec la relance de l’activité post-Covid, en déployant un dispositif spécial “Été 2022”, avec la programmation de plus de 232 trains/jour, dont 30 LGV en circulation chaque jour dans les deux sens et le renforcement des capacités sur les principaux axes du réseau, ainsi que le doublement de 10 trains Al Boraq (soit un train doublé chaque 3 heures offrant une capacité de 1066 places).

Par ce dispositif, l’office dit cibler tous les segments de sa clientèle, qu’il s’agisse de voyages en famille, en groupe ou individuels, ainsi que les Marocains résidant à l’étranger (MRE).