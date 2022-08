L’aéroport de Rabat-Salé va se doter d’un système de reconnaissance faciale

En vue d’améliorer la qualité du service rendu aux passagers, l’Office national des aéroports (ONDA) s’apprête à lancer un système de reconnaissance faciale garantissant la fluidité des passages au niveau de l’aéroport de Rabat-Salé. Dans ce contexte, l’ONDA a lancé un appel d’offres et l’ouverture des plis se tiendra le 15 septembre prochain.

Appelé également “Système de services aux passagers biométrique (SSPB)”, il comprendra une application mobile qui permet l’affiliation biométrique et la création du sésame biométrique du passager, des bornes d’enregistrement libre-service d’utilisation commune (12 unités), des bornes dépose-bagage libre-service (Self bag drop) biométriques (12 unités), une porte automatique d’accès à la zone stérile (E-Gate) biométrique (8 unités), des bornes d’embarquement biométriques (12 unités) et des bornes d’information (8 unités).

Ce pas vers la digitalisation permettra aux passagers d’éviter les files d’attente pour s’enregistrer et fluidifier leur passage grâce au SSPB.