Guerre en Ukraine : la Suisse interdit les importations d’or de Russie

Le Conseil fédéral (gouvernement) s’est de nouveau aligné sur les sanctions de l’Union européenne qui a ajouté le 21 juillet l’interdiction d’importer de l’or d’origine russe à la liste des restrictions après l’invasion de l’Ukraine. Cette interdiction d’importer de l’or entre en vigueur dès mercredi à 18 h (16 h GMT), indique le Conseil fédéral dans un communiqué.

Avec ces nouvelles sanctions, la Suisse interdit “d’acheter, d’importer ou de transporter de l’or et des produits en or en provenance de Russie”, détaille le Conseil, précisant que “tout service lié à ces biens est également interdit”.

La Suisse rompt avec sa neutralité

Traditionnellement neutre, la Suisse avait rompu avec son habituelle réserve dans les jours suivant le début de la guerre en Ukraine en s’alignant sur les sanctions économiques de l’Union européenne. Mais la reprise des sanctions concernant les importations d’or par la Suisse était très attendue.

En mai, trois tonnes d’or originaire de Russie avaient été importées depuis le Royaume-Uni, sans qu’il soit possible d’identifier quelle entreprise les avait fait venir en Suisse, avait révélé l’agence Bloomberg.

Face à ce mystérieux arrivage, l’Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux (ASFCMP), qui représente les plus grandes raffineries du pays, avait pris contact avec ses membres et assuré qu’aucun d’entre eux n’était à l’origine de ces importations. Cette organisation professionnelle avait insisté sur le fait que “l’or douteux” n’avait “pas sa place en Suisse” et recommandé à ses membres d’agir “avec la plus grande précaution”.

Les douanes suisses avaient alors annoncé examiner ces importations à la lumière des sanctions, tout en insistant sur le fait que les importations d’or en provenance de Russie n’étaient pas interdites. Si les exportations d’or étaient déjà frappées par des sanctions, les importations n’étaient, elles, en revanche, pas interdites dans l’ordonnance instituant des sanctions contre la Russie, avaient expliqué les douanes.

Le quatrième train de sanctions imposé par l’Union européenne le 15 mars englobait les produits de luxe, interdisant de vendre, fournir, transférer ou d’exporter des produits de luxe vers la Russie, dont de l’or, de l’argent, des perles et des diamants.

Mais le 21 juillet, l’UE a aussi explicitement ajouté l’interdiction d’importer de l’or de Russie, y compris sous forme de poudre, débris ou pièces d’or.

La Suisse compte de nombreuses raffineries pour recycler de l’or et fondre des lingots. Ce secteur représente 1500 emplois directs selon l’ASFCMP.