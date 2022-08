Aimee Cutrona, nouvelle chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis au Maroc

Aimee Cutrona est lauréate du Smith College, et titulaire d’un master en relations internationales et gestion des conflits de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Celle qui succède à David Greene au poste de chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis a commencé sa carrière diplomatique en 1999, d’abord à Addis-Ababa en Éthiopie, puis au Salvador, au Qatar et en Égypte. Elle a également occupé plusieurs responsabilités à Washington D.C.

Avant d’arriver à Rabat, Aimee Cutrona a occupé le poste de secrétaire d’État adjointe pour les Affaires du Levant, et bien avant cela, le poste de directrice du bureau des affaires du Levant au département d’État, et cheffe de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis à Bahreïn, de 2016 à 2019.