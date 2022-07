DG de la CNSS : plus de 2 millions de travailleurs non-salariés immatriculés à la caisse

A date d’aujourd’hui, nous avons pu immatriculer un peu plus de deux millions de travailleurs non-salariés, dont 840.000 agriculteurs, 380.000 artisans, près de 300.000 autoentrepreneurs, 250.000 artisans et commerçants qui sont dans le cadre de la contribution professionnelle unique et la quasi-totalité des professions libérales et indépendantes”, a dit Boubrik lors d’un panel sous le thème “La généralisation de l’AMO, gage de solidarité sociale”, tenu dans le cadre du colloque international sur la protection sociale.

Et de soutenir : “Sur les deux millions, nous avons déjà 330.000 personnes qui ont ouvert leurs comptes sur nos portails et ont commencé à déclarer leurs familles (conjoints et enfants) pour bénéficier effectivement de l’Assurance maladie obligatoire (AMO).”

Boubrik a également fait savoir que la CNSS traite 2000 dossiers par jour de l’AMO qui proviennent de ces travailleurs non-salariés. “Cela veut dire qu’aujourd’hui, l’AMO est une réalité sur le terrain”, a-t-il martelé.

S’agissant de la préparation de la CNSS pour accompagner ce chantier, Boubrik a dit “revoir” les process et adapter les organisations et des systèmes d’informations de la CNSS pour suivre les démarches d’identification, et d’immatriculation, notant dans ce sens que tous les “services de la Caisse sont digitalisés pour simplifier la procédure aux assurés”.

Il a également précisé que le réseau de la CNSS a été élargi avec l’ouverture d’une cinquantaine d’agences cette année et d’autres ouvertures prévues l’année prochaine pour couvrir l’ensemble du territoire national, ajoutant que le délai de remboursement moyen s’établit à 9,15 jours.

Pour sa part, le directeur de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), Khalid Lahlou, a fait savoir que la couverture médicale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des différentes institutions, notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a parallèlement évoqué le panier de soins, en tant qu’outil de mesure de la performance de tout système d’assurance maladie, se félicitant du taux de couverture qui s’est élevé à 70 % en 2020.

(avec MAP)