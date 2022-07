Ait Taleb : le chantier de la protection sociale “requiert un portage politique fort”

Ce projet initié par le roi Mohammed VI constitue ainsi une véritable révolution sociétale, venue répondre aux problématiques identifiées, a affirmé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, qui intervenait à l’ouverture du colloque international tenu sous le thème “Protection sociale : un chantier de règne”, à l’initiative de l’Association des membres de l’inspection générale des finances (AMIF) et du ministère de l’Économie et des Finances.

Ait Taleb a en outre souligné que ce chantier national majeur occupait une position distinguée dans les discours du roi et aspirait à mettre fin à la fragmentation des différents programmes de protection sociale.

“Une ingénierie judicieuse”

“Il ne constitue pas un défi technique seulement, mais requiert la création d’un environnement mobilisateur, un portage politique fort, une appropriation par tous les acteurs concernés, une ingénierie judicieuse, un processus juridique, institutionnel, technique et financier ainsi qu’une grande capacité de notre administration pour orchestrer la conduite du changement y afférent”, a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, le ministre a relevé que le Maroc avait su saisir la crise du Covid-19 pour lancer de larges réformes transformatrices et ambitieuses afin d’ajuster sa trajectoire de développement, et se diriger vers une économie basée sur la santé, la prévention, l’hygiène, le sport, l’agriculture, l’éducation, la recherche, l’énergie propre et le numérique.

De son côté, l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, a souligné que la protection sociale était une grande réforme dans le domaine de la sécurité sociale qui engagera le royaume dans de profondes mutations sociales et économiques. Elle a également rappelé que ce chantier répondait à l’appel du roi Mohammed VI à réformer le dispositif de protection sociale en garantissant la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

Cette volonté a été confortée aussi dans le cadre du Nouveau modèle de développement (NMD) qui a retenu comme l’un de ses quatre axes une stratégie de garantie d’un socle de la protection sociale qui renforce la résilience, l’inclusion et matérialise la solidarité entre les citoyens, a-t-elle noté.

Ce colloque, qui se tient jusqu’au 27 juillet, se veut un espace de débats ouverts, de réflexion, d’échanges et de regards croisés visant à formuler des propositions pratiques pouvant contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale au Maroc.

À cet égard, plusieurs questionnements interpellent et méritent d’être soulevés, et appellent une analyse objective et des réponses appropriées, qui soient à la hauteur des défis posés.

(avec MAP)