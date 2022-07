La MAP défend Akhannouch, l’USFP réclame la convocation de Khalil Hachimi Idrissi au Parlement

A l’issue de sa réunion hebdomadaire, le groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a annoncé la convocation de la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, en présence du ministre de tutelle Mohamed Mehdi Bensaid et du directeur général de l’agence marocaine de presse (MAP) Khalil Hachimi Idrissi. Motif : la publication, par la MAP, d’une dépêche dans laquelle elle défend le chef de gouvernement face à la campagne des trois hashtags qui le vise et accuse l’opposition de complot.

“Retour à une ère de propagande”

Dans son communiqué, le groupe de l’USFP s’est dit “étonné de la publication, sous anonymat, par une institution officielle” d’une dépêche au “langage calomnieux”, qui “contredit…