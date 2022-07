5000 projets déjà sélectionnés pour Forsa Academy

Déployé par le gouvernement, le programme Forsa, qui vise à encourager l’entrepreneuriat en donnant aux jeunes entrepreneurs l’opportunité de développer leur projet, a déjà sélectionné 5000 projets. “Une réalisation qui confirme l’avancement soutenu du programme vers son objectif d’accompagner et financer, au minimum, 10.000 projets pour l’année 2022”, précise le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire dans un communiqué de presse.

La même source informe que les étapes de sélection continueront à un rythme soutenu dans les différentes régions, avec une montée en charge progressive des phases d’accompagnement, dont le e-learning.

Les candidats retenus devront réaliser l’ensemble de leur formation en complétant les 10 modules mis à leur disposition, le test des acquis et la production de livrables nécessaires aux phases suivantes, à savoir l’accompagnement par des experts de l’incubation et le passage en commissions régionales de financement prévu début août.