Agadir : Mise en service du téléphérique reliant le pont Tildi à la Kasbah d’Agadir Oufella

Fruit d’un investissement privé dans le secteur des loisirs, la première ligne téléphérique comprend 30 cabines dont 4 VIP tandis que la deuxième ligne sera dotée de 18 cabines. A terme, le téléphérique d’Agadir pourra transporter 1.000 personnes par heure et générer 1.000 emplois directs.

Le projet comporte l’idée d’une restitution archéologique des remparts tels qu’ils étaient la veille du tremblement de terre du 29 février 1960, tout en prenant en compte des époques antérieures riches. Il s’agit aussi de l’aménagement d’une plateforme de services, de l’installation d’un platelage de visite intra-muros à la fin du circuit et l’aménagement des lieux saints historiques intra-muros et du mémorial, ainsi que le parcours botanique, le couloir de la biodiversité et le réseau de protection des écosystèmes.

Sur son compte Twitter, Guillaume Scheurer, l’ambassadeur de Suisse au Maroc s’est réjoui de cette inauguration, d’autant plus que les télécabines sont le fruit de productions suisses.

L’ambassadeur a également pu profiter d’un avant-gout de l’expérience qu’offrira ce télésiège, une avant-première pour ce projet majeur de la ville d’Agadir.

Et pour le plaisir, en avant-première, un avant-goût très partiel du trajet sur la belle #Agadir. pic.twitter.com/hV07BQbr9h — Ambassadeur Guillaume Scheurer (@AmbSuisseMaroc) July 15, 2022

Le téléphérique a en effet été construit par le groupe suisso-autrichien Garaventa Doppelmayr. Son inauguration s’est faite en présence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, de la ministre du Tourisme Fatim-Zahra Ammor, du ministre de la Culture Mohamed Mehdi Bensaid et du Wali de la région d’Agadir, Ahmed Hajji.

(Avec MAP)