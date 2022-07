La première édition de l’Atlas Marathon, du 14 au 16 octobre à Azilal

Cet événement sportif initié par la Coopérative vivante pour le tourisme durable et l’Association vivante à Aït Bouguemez ambitionne de faire découvrir les beautés du royaume aux trailers nationaux et internationaux à travers une expérience 100 % nature.

Accessible à tous, cette course incontournable dans le calendrier du trail running marocain, organisée en haute montagne du Haut Atlas central, se veut une aventure humaine qui permettra de mettre en lumière les richesses de la culture berbère et du patrimoine marocain. Elle s’adresse aux coureurs de tous niveaux avec différentes distances proposées par les organisateurs, indique un communiqué des deux entités.

Sensibiliser à l’écotourisme

Inscrit dans une optique de développement durable, cet événement sportif sera écoresponsable et sensibilisera chacun au respect de l’environnement et au développement du tourisme durable. Les participants et accompagnants profiteront du village et des nombreuses animations gratuites qui seront proposées durant 3 jours.

Composée d’athlètes de haut-niveau, de professionnels du sport, de diplômés en management du sport et du développement touristique, l’équipe organisatrice de l’Atlas Marathon animée par la passion du sport compte sur les compétences et les expériences de chacun de ses membres pour aller toujours “plus vite, plus haut, plus fort” dans un nouveau défi, l’organisation d’une course d’envergure internationale au Maroc, dans la région du Haut Atlas.

Située à quelques 200 km à l’est de Marrakech, au cœur du Haut-Atlas, la vallée d’Aït Bouguemez, surnommée la Vallée heureuse, est un écrin verdoyant au pied du Jbel M’Goun culminant à 4068 mètres d’altitude.

(avec MAP)