Hajj : la délégation officielle se rend aux lieux de résidence des pèlerins marocains à La Mecque

Lors de cette visite, les membres de la délégation accompagnés de l’ambassadeur du Maroc en Arabie saoudite, Mustapha Mansouri, et du consul général du royaume à Djeddah, Ibrahim Ajouli, ont pris connaissance des conditions des pèlerins marocains et de la qualité des services qui leur sont dispensés.

Selon Abdellatif Ouahbi, les conditions de vie des pèlerins marocains sont « très bonnes ». Il a également exprimé sa « gratitude aux autorités marocaines et saoudiennes pour les facilités dont ils (les pèlerins marocains) ont bénéficié ».

Et d’ajouter que les pèlerins marocains ont exprimé leur engagement quant aux décisions prises par les autorités saoudiennes pour accomplir ce rituel religieux dans les meilleures conditions, afin que leur pèlerinage soit justifié et accepté.

L’Arabie saoudite a accueilli cette année le plus grand pèlerinage depuis la pandémie du Covid-19.

Un million de musulmans vaccinés, dont 850.000 venant de l’étranger, ont été autorisés par l’Arabie saoudite à effectuer le hajj cette année, après deux années de limitation drastique des participants en raison de la pandémie.

Aujourd’hui, à la Grande Mosquée de La Mecque, les pèlerins ont effectué le « tawaf », les circonvolutions autour de la Kaaba.

Une vingtaine d’hôpitaux, dotés de 1.000 lits de soins intensifs, et 147 centres de soins ont été mis à la disposition des pèlerins, et 25.000 soignants ont été déployés à la Mecque et à Médine, selon les autorités.

(avec MAP et AFP)