ONU : la Marocaine Najat Rochdi nommée Envoyée spéciale adjointe pour la Syrie

Servant depuis plusieurs années au sein de l’ONU, Najat Rochdi succède à la Bahreïnienne Khawla Matar à la mission des Nations unies pour la Syrie.

Lauréate de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA) de Rabat, Najat Rochdi apporte avec elle une expérience de 20 ans dans les affaires politiques et la coordination internationale dans les situations de conflit et postconflit. Elle a en effet été Coordonnatrice spéciale adjointe, Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice humanitaire au Bureau du Coordonnateur spécial des Nations unies pour le Liban (UNSCOL).

Elle était jusqu’ici Conseillère principale du Conseiller spécial pour la Syrie et Directrice du suivi par un pair (peer to peer/p2P) au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Genève.

Avant cela, elle a été Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général et Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice humanitaire à la Mission des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice humanitaire au Cameroun, et Directrice adjointe du Bureau du représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à Genève.