Le groupe français Castel cède l’eau minérale Aïn Ifrane

Selon l’hebdomadaire économique Challenge, Castel veut se concentrer sur ses activités de boissons alcoolisées et se lancer dans la production de boissons gazeuses sous une marque locale. Enregistrant un pourcentage de 10 % du volume du chiffre d’affaires du groupe français, ce dernier s’apprête à concéder 17 marques d’eaux minérales africaines, dont Aïn Ifrane, au Maroc.

Cité par le même média, Charles de Beistegui, directeur associé de No Com, en charge de la communication du pôle “Eaux” du groupe Castel, indique que “l’eau n’est pas stratégique dans (leurs) activités” en raison de la concurrence exponentielle de ce marché.

Deux acheteurs potentiels

En attente d’autres cessions, seules deux filiales marocaine et ivoirienne sont délestées pour l’instant, notamment la Société euro-africaine des eaux (EAE), filiale de la Société des brasseries du Maroc (SBM) et principal exploitant de la source d’eau de Ben Smim Aïn Ifrane, et Solibra qui commercialise les produits Awa et Cristaline.

“Castel est en pourparlers avec deux investisseurs potentiels”, indique Charles de Beistegui, tout en tenant à préserver l’identité de ces deux acheteurs potentiels. D’après des sources recueillies par Challenge, la marque a enregistré “plusieurs manifestations d’intérêt dont celles du gestionnaire de fonds IDI Emerging Markets, du fonds Adenia basé à Maurice, d’un autre grand fonds d’investissement de la place ainsi que la Société antillaise Groupe Bernard Hayot (GBH) qui exploite les hypermarchés Carrefour en Martinique”.

Commercialisée depuis 2010 par la SBM, Aïn Ifrane est embouteillée et commercialisée par la EAE.

En abandonnant son activité dans les eaux minérales, Castel souhaite s’orienter sur des boissons avec un conditionnement en verre plutôt qu’en PET (polyéthylène téréphtalate), pour ainsi valoriser ses verreries. Au Maroc, le groupe continuera d’investir dans la brasserie et se lancera probablement dans une unité de verrerie qui ciblerait l’exportation.