La Maison de l’Artisan participe à la Foire internationale de Lisbonne

Le département de Fatim-Zahra Ammor capitalise sur la participation à des expositions et foires internationales pour promouvoir l’artisanat marocain à l’international. C’est ainsi que la Maison de l’Artisan participe à la 23ème édition de la Foire internationale de Lisbonne.

Considéré comme un événement de référence en matière d’artisanat, cette foire est destinée à un large public avec une affluence dépassant les 50 000 visiteurs. Du 25 juin au 03 Juillet 2022, 17 maitres artisans marocains, garants du savoir-faire ancestral, mettront en exergue la richesse et diversité du patrimoine artisanal marocain, fait savoir un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

La participation du Maroc, parmi 40 pays étrangers, permettra aussi d’asseoir la notoriété de notre artisanat dans le marché portugais, et de mettre en avant l’identité du royaume, souligne le communiqué.

En marge de cette participation, plusieurs rencontres seront organisées par la Maison de l’Artisan, avec les opérateurs économiques présents. Ces rencontres visent à explorer les perspectives de coopération et de partenariats pour le développement de la commercialisation des produits de l’artisanat sur le marché portugais.