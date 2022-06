L’AMJS dénonce l’interdiction d’accès de la délégation médiatique marocaine en Algérie pour couvrir les Jeux méditerranéens

Enorme contraste avec l’accueil réservé aux athlètes marocains. Dans un communiqué, l’AMJS a indiqué que les autorités algériennes “n’ont pas autorisé, depuis mercredi et jusqu’à jeudi 14 h, à la délégation médiatique marocaine d’accéder au territoire algérien pour accomplir sa mission”, ajoutant que “la délégation marocaine a été contrainte de passer la nuit à l’aéroport, une situation qui a impacté un confrère victime d’un malaise nécessitant une intervention médicale”.

Elle a souligné que “malgré les démarches sérieuses et les efforts intensifs déployés par le Comité national olympique marocain et le Consulat du Maroc à Oran pour faciliter les procédures d’accès de la délégation médiatique marocaine, c’est avec grand regret que celle-ci n’a pas reçu la réponse requise et nécessaire de la part des autorités concernées, en particulier du comité d’organisation des Jeux méditerranéens et des autorités locales algériennes qui se sont comportés avec négligence et indifférence”.

De ce fait, l’AMJS a appelé “les autorités algériennes compétentes et le comité d’organisation des Jeux méditerranéens à être prévoyants et raisonnables et à intervenir rapidement pour faciliter l’entrée de la délégation médiatique marocaine à Oran, et assurer sa sécurité”, soulignant qu’elle “se réserve le droit de prendre tout ce qu’elle jugera approprié et nécessaire pour défendre les droits de la délégation marocaine auprès de toutes les autorités compétentes”.

Brouille politique et soupçons de complotisme

Peu avant la tenue de cet événement sportif, Larbi Zitout, un ex-diplomate algérien réfugié à Londres, appelait à faire échouer ces Jeux dans une vidéo rendue publique le 5 juin. Il explique ainsi que nos voisins de l’Est se serviraient de cet événement pour dire “tout va bien” dans le pays, “alors que rien ne va”.

Dans une déclaration publiée le 8 juin, l’envoyé spécial chargé de la question du Sahara au Maroc, Amar Belani, accusait le Maroc de “payer grassement” de nombreuses entités médiatiques afin de “ternir et souiller l’image de l’Algérie et tenter de porter préjudice à son action internationale, comme c’est présentement le cas à travers la campagne enragée de dénigrement de l’organisation des Jeux méditerranéens dans la ville d’Oran”.

(avec MAP)